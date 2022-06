Alençon. Les bons réflexes à adopter face à la vague de chaleur intense

Une dépression localisée entre les Açores et Madère ramène progressivement sur l'Europe occidentale de l'air très chaud en provenance du Maghreb. L'Espagne et le Portugal sont déjà touchés, avec des températures de plus de 40 °C. "Cet air chaud arrive en France par le sud-ouest, avant de se diffuser mercredi [15 juin] d'abord sur toute la moitié sud, et ensuite vers le nord", explique Météo France.

Protéger les plus vulnérables

Face à cette situation, les personnes vulnérables, notamment les plus jeunes et les plus âgées, doivent éviter les sorties et plus encore les activités physiques aux heures les plus chaudes de la journée, mais aussi maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, les ouvrir le soir et la nuit, en provoquant des courants d'air.

À Alençon, un dispositif de repérage et d'accompagnement a été mis en place pour toutes personnes vulnérables qui peuvent être fragilisées en cas de fluctuation de température et de fortes chaleurs. Les Alençonnaises et les Alençonnais qui le souhaitent peuvent prendre contact avec le Centre communal d'action sociale (CCAS) et recevoir, en cas de besoin, des réponses et des conseils utiles de la part d'un agent spécialisé. Pour certains, particulièrement les personnes isolées, il s'agit de mettre en place des mesures rassurantes telles que la téléassistance, qui permet de déclencher un appel d'urgence. De plus, les agents chargés du portage de repas à domicile sont formés, et rappellent chaque jour les recommandations et conseils. Leur visite quotidienne permet d'assurer ainsi une veille et de signaler les personnes en difficulté.

D'autres conseils

Parmi les autres conseils, boire régulièrement même si l'on n'a pas soif : eau, jus de fruit. Il faut bien sûr éviter la consommation d'alcool. Il est recommandé de privilégier les endroits frais et climatisés, prendre régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou s'humidifier le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur ou d'un gant de toilette, sans se sécher. Et ne pas hésiter à demander de l'aide à un parent ou à un voisin. En cas de malaise, appeler le 15.

Pratique. Centre communal d'action sociale, 24 place de la Halle au blé à Alençon. Ouverture du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 heures / 13 h 30 - 17 h 30 et le jeudi à 10 heures. Tél. 02 33 32 41 11, accueil-ccas@ville-alencon.fr.