Législatives 2022. Ce qu'il faut retenir du premier tour dans le Calvados

Une nouvelle fois, le premier tour des élections législatives a été marqué par un taux d'abstention record. Quasiment un Français sur deux a décidé de bouder les urnes dimanche 12 juin. Au niveau local, les Caennais n'ont pas fait beaucoup mieux. Sur la première circonscription (Caen Ouest), la participation est de 53,34 % et de 49,67 % sur la deuxième circonscription, Caen Est.

Un match Nupes/Ensemble !

au second tour

Dans trois des six circonscriptions du département du Calvados, la majorité présidentielle est en ballottage favorable. Sur le Bessin (cinquième circonscription), le député sortant Bertrand Bouyx a une courte avance sur Valérie Harel, candidate de la Nupes (27,85 % contre 23,19 %). Sur la quatrième, qui comprend une partie du Pays d'Auge et la côte, le député Modem Christophe Blanchet devance assez confortablement son opposant de la gauche Pierre Mouraret, en récoltant 36,44 % des voix contre 22,64 % pour la Nupes. Sophie Gaugain, sous la bannière de la Normandie Conquérante, est éliminée dès le premier tour. Pas de surprise sur la sixième circonscription, celle de Vire-Evrecy. La Première ministre Elisabeth Borne, dénoncée comme "parachutée" par les opposants au parti, a pris la tête avec 34,32 % des suffrages. La cheffe du gouvernement appelle d'ailleurs à ne donner aucune voix au Rassemblement national ce dimanche. Qualifié pour le second tour, le candidat de la Nupes Noé Gauchard ne veut pas perdre espoir. Il a obtenu 24,53 % des suffrages.

Trois autres candidats ont, eux, créé la surprise. À commencer par Emma Fourreau, jeune Insoumise, qui a devancé le député sortant Fabrice Le Vigoureux de plus de 5 points sur la circonscription de Caen Ouest. Sur le plateau de Tendance Ouest, la jeune candidate était réjouie et confiante pour le second tour. "Ce résultat montre que l'on est crédible et capable d'offrir une alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Les gens ont bien entendu notre message, aussi bien à l'échelle nationale que locale. Il y a beaucoup d'espoir." À 22 ans, elle pourrait faire partie des plus jeunes députées dans l'hémicycle si elle était élue dimanche 19 juin. De son côté, Fabrice Le Vigoureux sait la difficulté de la tâche. En 2017, il avait profité de la vague macroniste pour être élu avec plus de 64 % des voix. Il espère mobiliser les forces du centre droit pour être réélu à un second mandat. D'ailleurs, Sophie Simmonet, candidate des Républicains qui n'a pris que la troisième place (13,87 %), a d'ores et déjà annoncé qu'elle voterait pour le député sortant.

Sur la circonscription voisine, Caen Est, le parti Nupes et la majorité présidentielle vont aussi s'affronter au second tour. Le socialiste Arthur Delaporte (42,01 %), qui reprend le flambeau de Laurence Dumont, est lui aussi arrivé en tête, devant la candidate de la majorité Sylvie Dumont-Prieux (24,35 %). "Rien n'est joué. Il va falloir aller chercher les jeunes qui ne se sont pas déplacés aux urnes", évoque Laurence Dumont, suppléante d'Arthur Delaporte sur une circonscription qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà brigué deux mandats en tant que députée.

Autre enseignement, le Rassemblement national s'est qualifié pour le second tour et est même arrivé en tête dans la troisième circonscription du Calvados, celle de Lisieux-Falaise. Martine Vilmet (RN) a déjoué les pronostics avec plus de 24 % des voix et sera opposée au candidat de la majorité présidentielle Jérémie Patrier-Leitus. La députée LR sortante Nathalie Porte ne va pas au second tour.

