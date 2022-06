Législatives 2022. Ce qu'il faut retenir dans l'agglomération de Rouen

C'est le principal enseignement du scrutin. Les législatives n'ont pas passionné les Seinomarins. Avec une abstention qui atteint 51,17 %, moins d'un électeur sur deux a pris la peine de se déplacer aux urnes, dimanche 12 juin. Un score historique qui a le mérite de mettre toutes les formations politiques d'accord sur le fait que la démocratie est à la peine sur cette élection.

Le constat fait, c'est la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) qui tire son épingle du jeu en Seine-Maritime en se plaçant en tête des suffrages (29,7 %), devant l'alliance Ensemble ! des partis de la majorité (26,71 %) et le Rassemblement national (RN) qui progresse à 23,04 %. Les candidats Nupes sont au second tour dans huit circonscriptions sur dix en Seine-Maritime, contre six pour Ensemble ! et six pour le RN. Seules ces trois formations politiques sont représentées dans les deuxièmes tours du département.

Soirée difficile donc pour la majorité, bien loin du raz-de-marée de 2017. Dans l'agglomération de Rouen, la députée sortante Renaissance de la quatrième circonscription Sira Sylla est même éliminée dès le premier tour. C'est le candidat RN, Guillaume Pennelle, qui est en tête, devant la candidate Nupes, Alma Dufour. "Si vous additionnez les scores de la Nupes et du maire d'Elbeuf dissident, Djoudé Merabet, nous sommes largement devant. Les idéaux de gauche sont en progression dans la quatrième circonscription", a réagi cette dernière. Dans l'agglomération de Rouen, c'est Annie Vidal qui résiste le mieux du côté de la majorité dans la deuxième circonscription, largement en tête avec plus de 10 points d'avance sur le candidat de la Nupes, Sébastien Duval. Dans la première circonscription en revanche, le sortant Damien Adam pour Ensemble ! (28,20 %) est, quant à lui, en ballottage défavorable derrière le candidat de la Nupes, Maxime Da Silva (33,05 %). "Il faut choisir de s'opposer à la Nupes, je propose que les Français donnent une majorité au président de la République", a indiqué le député sortant. "Aujourd'hui, vous avez le pouvoir mais vous ne faites rien", a rétorqué son opposant.

L'échec des dissidences PS

Le jeu des reports de voix est bien incertain sur cette circonscription. Maxime Da Silva a déjà reçu le soutien de la candidate dissidente du PS, Christine de Cintré. Damien Adam a lui le soutien de la candidate de la droite et du centre, Marie-Hélène Roux. Autre enseignement dans l'agglomération, le Parti socialiste a perdu son pari. Clamant son implantation locale, il présentait trois candidats dissidents en face de ceux investis par la Nupes, dans la première, la troisième et la quatrième circonscriptions. Aucun n'a pu se qualifier pour le deuxième tour. Comme Christine de Cintré, Kader Chekhemani a déjà appelé à voter dans la troisième circonscription pour le candidat de la Nupes, Hubert Wulfranc. Le communiste (44,21 %) y est largement devant sa concurrente du RN, Salomée Tessier (17,14 %) pour le second tour. Idem dans la quatrième circonscription, le maire d'Elbeuf, dissident PS, Djoudé Merabet, qui manque le second tour à 167 voix, est très clair sur son positionnement. "Je suis un Républicain qui combat le FN depuis toujours. J'appelle tous ceux qui m'ont fait confiance à faire barrage au FN", dit-il, au lendemain de la soirée, alors qu'il devait encore contacter la candidate Nupes, Alma Dufour. Enfin, dans la cinquième circonscription, le match retour de la législative partielle reste à jouer. Le candidat PS de la Nupes, Gérard Leseul, est en tête (33,68 %) devant celui du Rassemblement national, Jean-Cyril Montier (28,06 %).

NDLR : En début d'émission, nous donnions en tête le candidat de la majorité dans la première circonscription. Les résultats se sont affinés au fil de la soirée. Damien Adam est finalement en ballottage défavorable derrière le candidat Nupes, Maxime Da Silva.

