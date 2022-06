Caen. Que peut-on visiter lors des Journées de l'archéologie ?

Avis aux passionnés d'histoire ou simples curieux. L'Institut national de recherches archéologiques préventives organise, du vendredi 17 au dimanche 19 juin, les Journées européennes de l'archéologie. Ces trois jours marquent l'occasion de découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Cap sur la programmation à Caen et ses alentours.

Place au jeu au Musée de Normandie

Durant trois jours, les portes du Musée de Normandie s'ouvrent gratuitement. Les plus jeunes se verront offrir des livrets-jeux à compléter dans les collections archéologiques. Au programme, le public retrouvera une exposition à propos de l'archéologie au château de Caen ainsi que trois visites guidées. La première est au sujet des vestiges du donjon du château, la seconde à propos de la porte de champs, dans l'œil d'un archéologue, et la troisième sera une visite thématique "Avant les Normands". Un atelier dédié à l'archéologie du jeu est organisé samedi et dimanche, de 11 à 13 heures et de 14 à 18 heures. Ici, les enfants dès 8 ans pourront découvrir des jeux de plateaux, en plein air, ou d'adresse comme la billotte, le tonneau ou encore le tablut.

Immersion à la station radar 44

Connue pour ses bunkers, l'authentique station radar allemande de la Seconde Guerre mondiale, située à Douvres-la-Délivrande, est mise en lumière ce week-end. Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10 à 18 heures, une reconstitution de campements britannique et allemand est organisée avec la présence de véhicules et matériels civils de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long du week-end, une exposition à propos du chantier des fouilles de la station radar d'Englesqueville-la-Percée est aussi proposée.

Que mangeaient nos ancêtres ?

Le parc historique Ornavik présente, à l'occasion de ces journées dédiées à l'archéologie, "Dans l'assiette des Carolingiens et des Vikings", un week-end thématique permettant de découvrir l'archéologie par le biais de l'alimentation. À ce sujet, plusieurs animations sont organisées. Le parc propose, samedi et dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30, une démonstration avec la préparation d'un plat carolingien, à savoir l'archéologie expérimentale d'une cuisson en pot sur foyer extérieur. Par ailleurs, une exposition présentant les ustensiles de cuisine et de table au Moyen-Âge sera appréciable au domaine de Beauregard tout au long du week-end.

Le parc met en place également deux conférences, l'une qui traitera de l'alimentation en Scandinavie à l'époque des Vikings et l'autre, à l'époque des Carolingiens.

Pratique. Journées européennes de l'archéologie : vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin. Station radar 44, tarif : 3 €, plus d'informations : 06 89 80 08 54. Parc historique Ornavik, plus d'informations : 02 31 52 40 90. Musée de Normandie, gratuit tout le week-end, plus d'informations : 02 31 30 47 60.