Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Cashless, restauration… les infos pratiques

Les horaires

Beauregard ouvre ses portes le mercredi 6 juillet à 18 heures, le jeudi 7 à 17 h 30, le vendredi 8 à 16 heures et le week-end des 9 et 10 à 15 heures. C'est le dernier concert qui sonnera la fermeture du festival pour la nuit, entre 1 heure et 2 heures du matin.

Se restaurer

Plus de 20 stands de restaurations vous attendent. Que vous soyez sucré ou salé, ceux-ci proposent une variété de plats : Fish and Chips, churros, thaï, burger, italien, wrap, glaces, vegan, végé, pizza, crêpes, kebab…

Si vous préférez apporter votre propre repas, c'est faisable. Les pique-niques et encas sont autorisés, mais vous n'aurez pas le droit d'apporter des couverts en métal, ni de verre et encore moins d'alcool (ça, on s'en doutait).

Vivre en camping

Le Beauregard Camp met à disposition différents services pour optimiser le confort des festivaliers. Le must-have : les douches et sanitaires. Pour vous sustenter, le stand petit-déjeuner est ouvert jusqu'à midi et le bar vous sert de midi à 20 heures. Un magasin de dépannage vous fournit des produits d'alimentation et d'hygiène. À l'attention des plus connectés, le stand de recharge de téléphone sera votre endroit préféré. Enfin, baby-foot, volley, terrain de tennis, pétanque et espace détente sont en accès libre. Le camping est à dix minutes à pied du festival, avenue des Canadiens à Colombelles. Il ouvre ses portes le mercredi 6 juillet à partir de 9 heures, jusqu'au lundi 11 à 12 heures. Pour les campeurs sans tente, le festival vous fournit des tentes déjà montées (qui seront démontées lorsque vous partirez), à un tarif allant de 100 € pour personne seule à 340 € pour 6 personnes.