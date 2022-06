Saint-Étienne-du-Rouvray. Le bus freine en urgence : des passagers blessés

Plusieurs passagers d'un bus ont été blessé, vendredi 10 juin, dans l'agglomération de Rouen. Vers 9 heures, alors que le véhicule circulait rue de Paris, à Saint-Etienne-du-Rouvray, le conducteur a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence, qui a entraîné la perte d'équilibre de certains passagers.

Six personnes hospitalisées

Au total, huit personnes ont été blessées dans leur chute, victimes de contusions ou de plaies superficielles. Trois adultes, un homme âgé de 80 ans et deux femmes âgées de 33 et 30 ans, ainsi que trois adolescents, deux garçons âgés de 12 ans et une fille âgée de 13 ans, ont dû être hospitalisés.

L'intervention a mobilisé des pompiers et des agents de police, afin notamment de baliser les lieux, et a duré 1h30 environ.

Le motif du freinage d'urgence n'a pas été communiqué.