Calvados. Les meilleurs pilotes Français de Motocross attendus à Basly

Pour son 45ème anniversaire, le club de motocross de Basly, au nord de Caen va vivre une grande page de son histoire le week-end prochain, les 18 et 19 juin en accueillant les finales du Championnat de France Elite de motocross.

Quelques semaines de travaux

Depuis plus d'un mois, les bénévoles du club travaillent sur l'élaboration de la piste qui va accueillir la crème des pilotes français. "Nous avons dû remettre en état la piste et faire beaucoup de travail sur la structure afin de pouvoir accueillir une étape du Championnat de France", explique Véronique Jouanny, la secrétaire de l'association. Pour un coût de 10 000 €, la piste a été ainsi rallongée de 300 m pour atteindre 1 650 mètres de long.

Des locaux parmi les 180 pilotes

Les accès aux paddocks ont aussi été améliorés afin que les pilotes puissent courir dans les meilleures conditions. Au cours de ce week-end de compétition, près de 180 pilotes arpenteront la piste dans quatre catégories différentes : MX1, MX2, juniors et MX espoirs. En MX2, le vainqueur est déjà connu. "Un titre a déjà été attribué lors de la dernière épreuve. Il reste donc trois titres à pourvoir le jour de la finale", précise la dirigeante. Les écarts sont surtout très faibles en juniors et espoirs. En tête en MX1, le double tenant du titre de l'Enduro du Touquet, Milko Potisek, sera la tête d'affiche. Côté local, Arnaud Aubin, sera attendu dans le haut du panier en MX2 sur ses terres, là où il a tout appris aux côtés de son frère, lui aussi formé au club : "Il est originaire de Rots. Il est très bien placé aujourd'hui et va se battre pour le podium".

Près de 3 000 spectateurs attendus

Les aménagements vont aussi permettre d'accueillir au mieux le public. Près de 3 000 spectateurs sont attendus sur l'ensemble du week-end, route de Fontaine-Henry à Basly. Pour le bon fonctionnement, près de 130 bénévoles vont contribuer à cette fête sur l'ensemble de l'événement aux différents postes, ainsi que 40 commissaires de piste.

La journée du samedi est consacrée aux courses jeunes Espoirs et Juniors. Pour les adultes, les essais qualificatifs auront lieu samedi avant de disputer les deux manches dimanche.

Championnat de France, 18-19 juin, 9h-18h le samedi, 7h45-18h le dimanche. Réservation en ligne jusqu'à jeudi, puis sur place. Samedi 10€, dimanche 20€, week-end 25€, moins de 16 ans gratuit.