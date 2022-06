[Dossier] Métropole de Rouen. Ceinture verte : le foncier, nerf de la terre

Installé depuis quelques mois à Bois-Guillaume, un duo de jeunes agriculteurs transforme une prairie de quelques hectares en maraichage biologique.

Sur plus de trois hectares de terres, ils ont semé leurs premiers légumes : poireaux, courges, oignons et bientôt des tomates pour espérer une première récolte dans le courant de l'été.

À 32 et 28 ans, Orlane Bréant et Hugo Lecomte se sont installés sur une prairie de Bois-Guillaume, jouxtant des habitations, pour créer leur ferme urbaine de maraîchage biologique. Elle est née il y a quatre mois à la suite d'un appel à projets de la mairie.

"On met à disposition les terres mais après, c'est à eux de faire vivre cette exploitation", explique Philippe-Emmanuel Caillé, premier adjoint au maire de Bois-Guillaume en charge de la transition écologique. La ville a investi près de 50 000 euros dans la ferme urbaine pour "redonner à des terres leur vocation agricole et rapprocher les habitants de producteurs." Pour 800 euros par an, le duo de jeunes maraîchers peut exploiter ces terres. "La mairie nous fait payer le bail rural minimum. Il aurait été impossible financièrement de s'installer ici sans l'appel à projets", racontent les deux maraîchers.

Récolter vite ce que l'on sème

Le terrain agricole est déjà raccordé à l'eau et bientôt à l'électricité. La mairie a aussi mis à disposition deux bâtiments en préfabriqué. L'installation prend forme au fur et à mesure. Le duo de maraîchers vient d'ailleurs de monter la serre. Elle a résisté, par chance, aux intempéries du début du mois du juin, particulièrement violentes. Les agriculteurs ont l'ambition d'ouvrir leur ferme aux habitants pour de la vente directe à la rentrée. "Il faut assurer !", lance Hugo Lecomte. Les agriculteurs ont chiffré leur investissement dans cette ferme urbaine à 100 000 euros. Plus de la moitié de leur enveloppe globale est financée par des aides diverses provenant de l'État, des collectivités et d'organismes du milieu agricole.

Celle provenant du Fonds européen agricole, la dotation jeune agriculteur (DJA) représente à elle seule 48 000 euros d'investissement sous condition : "On touche 80 % cette aide, si on valide notre plan financier dans trois ans, on touchera les 20 % restants", détaille Hugo Lecomte. La dotation de jeunes agriculteurs est "salutaire", reconnaît sa collègue. D'autant plus salutaire que le duo fait partie des NIMA, les non issus du monde agricole. Tous les deux sont en reconversion professionnelle. Orlane était ingénieure, Hugo était dans l'informatique. Une fois leur BTS agricole en poche, l'appel à projets de la mairie de Bois-Guillaume a été une aubaine pour eux. Maintenant, il faut des résultats. La première récolte est prévue cet été et l'ouverture à la vente directe est programmée pour la rentrée de septembre. "Le travail de maraîchers, c'est 60 heures par semaine", compte Orlane. Cette ferme urbaine peut s'inscrire dans le projet voulu par la métropole de Rouen mais "on l'a fait avant le projet de ceinture maraîchère", précise Philippe-Emmanuel Caillé, qui souhaiterait qu'une partie de la réserve foncière de la commune destinée au départ à l'urbanisation - presque 50 hectares entre la rocade et l'hôtel de Ville - soit "préservée pour l'agriculture". "On a déjà 0,3 % du projet. Sur 900 hectares, c'est déjà pas mal", s'amusent les jeunes maraîchers.