Cadeaux. Partez voir BigFlo & Oli à Paris avec Tendance Ouest

A l'occasion de la sortie du nouvel album de BigFlo et Oli "Les autres c'est nous", le vendredi 24 juin, Tendance Ouest vous invite au concert de présentation de l'album à l'Accor Hotel Arena, avec le transport en train depuis la Normandie, votre nuit d'hôtel et vos places de concert pour vous et la personne de votre choix !

Ecoutez "J'étais pas là" sur scène et tous les autres titres de l'album.

Pour vous inscrire, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 17 juin, entre 16 heures et 17 heures, dans Ma Normandie avec Alex.