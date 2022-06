Cadeaux. Gagnez tous les jours vos entrées pour le Futuroscope

Gagnez vos 2 entrées Futuroscope, pour profiter du parc et de ses 40 attractions avec la personne de votre choix ! Découvrez :

• Chasseur de Tornades :

Vous serez happé par une tornade époustouflante. Vous plongerez au cœur d'un écran LED circulaire, le plus grand d'Europe, avec des effets spéciaux et des scènes en live. Tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s'incline et tourne. Une expérience unique au monde ! Accrochez-vous !

• Objectif Mars :

Spécialement conçue pour le Futuroscope, cette attraction est unique au monde. Dans cette expérience en intérieur et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu'à 55 km/h. Vous partirez à la conquête de l'espace et personne ne vous arrêtera.

• L'extraordinaire Voyage :

Comme un oiseau, vous planerez au-dessus des cinq continents. Les pieds dans le vide, vous traverserez les plus beaux endroits de la planète : le Sahara, Dubaï, l'Himalaya, le Gange.

Et le monde n'aura aucune frontière pour vous.

Mais aussi Danse avec les Robots, Futuropolis – la ville des enfants –, La Machine à Voyager dans le temps des Lapins Crétins, Sébastien Loeb Racing Xperience, Aventure éclabousse, L'Age de Glace...

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort, tous les matins entre 7 h 30 et 8 heures dans Normandie Matin sur Tendance Ouest.