Hérouville - Festival Beauregard. Comment se rendre au festival ?

Après deux ans de pause, les festivaliers ne connaissent peut-être plus le bon chemin pour se rendre à Beauregard, à moins d'avoir semé des graines comme le petit poucet. Il existe plusieurs solutions pour rejoindre le site. Comme le festival se veut être un festival "vert", vous pouvez déjà penser à la marche à pied. Comptez environ trente minutes de marche depuis le centre-ville d'Hérouville-Saint-Clair. Idem depuis Colombelles. Du centre-ville de Caen, c'est 1 h 20 de marche. Ça, c'est pour les plus sportifs ! Sinon, il y a l'option transports en commun. Si le tramway ne va pas (encore) jusqu'au château de Beauregard, il y a des bus.

Navettes gratuites

Depuis Caen, il suffit de prendre les lignes de bus twisto 4, 5, 8, 10 et 12 ou la ligne 1 du tramway jusqu'au terminus "Hérouville-Saint-Clair". Le dimanche, Twisto augmente sa fréquence sur la ligne T1 du tram avec des passages toutes les 15 minutes entre 14 h et 21 h. Ensuite, du terminus, les festivaliers peuvent prendre des navettes gratuites jusqu'au festival. En moyenne, une navette toutes les cinq minutes viendra vous chercher. Les navettes circuleront jusqu'à 23 h le mercredi, 23 h 30 le jeudi, minuit le vendredi et samedi et 22 h le dimanche.

Pour le retour, des navettes gratuites sont prévues vers le centre-ville de Caen jusqu'à l'arrêt "Tour Leroy" mais aussi jusqu'au terminus du tramway d'Hérouville-Saint-Clair. Attention, les derniers tramways partent à 00 h 30. Les navettes circuleront jusqu'à 3 h du matin le mercredi et dimanche, 4 h le jeudi et 5 h du matin le vendredi et samedi.

Twisto met également en place des navettes retour gratuites pour la côte, de Ouistreham jusqu'à Lionsur-Mer. La réservation est obligatoire au 02 31 15 55 55.