Emploi. Le pôle seniors Mathilde de Caen recrute pour l'été

Auxiliaires de vie, infirmiers, aides-soignants ou livreurs de repas à domicile,.. De nombreux postes étaient à pourvoir lors du job dating organisé le jeudi 9 juin au pôle seniors Mathilde de Caen, qui comprend notamment un Ehpad. C'est la première fois qu'Élisabeth Morice, directrice des services à domicile du centre communal de l'action sociale de la ville de Caen, utilise ce mode de recrutement. Et pour cause, elle "reçoit moins de candidatures de personnes qualifiées pour l'été". C'est pourtant une "période cruciale pour le recrutement de remplaçants", explique la directrice. Cela permet aux "équipes épuisées de partir en vacances".

Donner à ces métiers de l'attractivité

Les métiers de la santé souffrent d'une mauvaise image. Pour Élisabeth Morice, "il est possible que cette année, il soit plus complexe de recruter". Afin d'attirer plus de monde, les conditions de recrutement ont été revues. Pour le métier d'auxiliaire de vie, le diplôme n'est plus systématiquement exigé : "On acceptera quelqu'un qui a de l'expérience sans être qualifié."

On acceptera quelqu'un qui a de l'expérience sans être qualifié Impossible de lire le son.

Vendredi 10 juin, Élisabeth Morice est satisfaite du job dating. "On a repéré des candidatures intéressantes, on va les recevoir rapidement". Le nombre de candidatures pour les auxiliaires de vie n'est "pas tout à fait" à la hauteur de ses attentes, mais dans les autres domaines, "on s'approche du nombre nécessaire". Des entretiens supplémentaires sont prévus pour les candidats intéressants.

Les candidatures sont toujours acceptées.