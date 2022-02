Croq'Saison : optez pour l'encas de saison

Pour une pause déjeuner, ou un encas sur le pouce, sur place ou à emporter, le nouveau restaurant ‟Croq’Saison″ offre un choix qui donne envie… Le concept ? Proposer des produits faits maison, ou, pour quelques-uns, issus de l’agriculture de la région, et surtout miser sur les produits de saison. Un moyen d’agir positivement sur l’environnement.

Christophe Gouin et ses associés ont ouvert le restaurant, aux couleurs vives et modernes, le 5 août dernier. ‟Nous travaillons avec ce que l’on peut trouver dans un jardin à chaque saison, et avec l’agriculture régionale. Nous voulons prouver que l’on peut se faire plaisir avec de tels produits, que ce soit du rutabaga, des radis noirs ou encore de la betterave rouge… il y a quelque part un but éducatif.″, déclare-t-il. Que peut-on y manger ? Bar à salades (à composersoi-même), tartes ou crumble salés, soupes, ‟toastoo″ (sandwiches chauds à base de feuille de brick)… et une gamme de desserts alléchants (pâtisseries, riz au lait, mousse au chocolat, salades de fruits, crumble, glaces de ferme…). Le restaurant propose des formules, de 6€30 à 7€40. Une cuisine simple mais goûteuse, respectueuse de la nature et peu grasse, à tester.

Pratique. 78, rue du Général Leclerc. Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30, sauf dimanches et jours fériés. 02 35 98 41 86.