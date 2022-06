Législatives 2022 - Calvados. Jean-Luc Mélenchon en meeting pour soutenir les candidats Nupes

A quatre jour du premier tour des élections législatives, un meeting Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) avait lieu mercredi 8 juin, au Centre des congrès de Caen, avec Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, venus soutenir les candidats de l'alliance dans le département. Cinq cents personnes se trouvaient dans la salle, le même nombre pouvait se tenir dans le hall, devant un écran géant, et des dizaines sont restées dehors pour écouter le discours retransmis via haut-parleur. Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité à dire quelques phrases à l'intention de "Madame Borne qui ne se trouve pas très loin", faisant référence au déplacement d'Elisabeth Borne pour une réunion publique à Vire au même moment. "Qu'elle s'en aille." Le leader de La France insoumise est revenu sur ses tweets polémiques lorsqu'il a affirmé "la police tue", commentant l'intervention policière qui a entraîné la mort de la passagère d'une voiture le week-end dernier à Paris. "Je sais ne pas dire 'la police tue' mais si je ne le fais pas, ils n'entendent pas."

Au sujet de ces propos, les militants présents étaient partagés. Écoutez :