Le Havre. À bord du voilier Le Français, des élèves sensibilisés sur le climat

Amarré sur le Quai de Guinée, près de l'ENSM, le trois-mâts Le Français est de retour au Havre. Long de 47 m, ce voilier accueille des élèves du CM1 à la terminale pour les sensibiliser aux régions polaires et au dérèglement climatique.

Les pôles se réchauffent plus vite

Située dans une cale du bateau, l'École polaire propose un atelier pédagogique avec des débats, des quiz interactifs, des vidéos… La conférence de trois heures s'inscrit dans le programme scolaire avec le développement de solutions écologiques individuelles ou de groupe. Selon Matthieu Klitting, directeur de la fondation Le Français, témoin des pôles, "les pôles se réchauffent trois à quatre fois plus vite que le reste de la Terre, ce qui accélère énormément le réchauffement climatique, donc le but de ces activités est de sensibiliser, informer et donner des solutions". En dix mois, l'équipage a informé 5 500 jeunes à bord du trois-mâts, lors de festivals ou de concours inter-écoles.

Le Français reçoit des élèves à son bord jusqu'au mercredi 15 juin. Il n'est pas ouvert à la visite pour le grand public, mais est visible depuis le quai.