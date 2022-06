Bayeux. Que sait-on de Wilfried Blériot, le Français mort en Ukraine ?

Vendredi 3 juin, le ministère des Affaires Étrangères a annoncé la mort d'un Français parti combattre en Ukraine : Wilfried Blériot, né en décembre 1989, à Bayeux.

D'après une interview réalisée à la frontière polonaise par un média étranger et publiée sur la plateforme Reddit, le Calvadosien d'origine aurait deux enfants, âgés de deux et neuf ans. D'après nos informations, sa mère vit dans le Bessin et l'un de ses enfants serait scolarisé à Bayeux. Wilfried Blériot n'était pas inscrit sur les listes électorales de la commune. Le Calvadosien âgé de 32 ans indiquait, dans l'interview, avoir un an d'expérience dans l'armée française.

Était-il proche de l'extrême droite ? C'est ce que laisse penser un insigne (deux fusils blancs sur fond noir) qu'il portait sur la photo diffusée par la légion internationale qui représenterait le logo de la division misanthrope, une organisation néonazie créée en Ukraine. Il avait également été condamné douze fois pour des faits de vols et de violences.