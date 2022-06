Saint-Aubin-sur-Mer. Une cagnotte en ligne pour aider la famille d'un enfant ébouillanté

Deux jeunes mamans ont lancé une cagnotte en ligne pour aider la famille de Sacha, un enfant de sept ans, grièvement blessé au visage à la suite d'un accident domestique.

Le jeudi 26 mai, au domicile familial de Saint-Aubin-sur-Mer, de l'eau très chaude est renversée d'une casserole, atteignant malencontreusement l'enfant. Sacha est héliporté et hospitalisé en urgence à Tours, à presque 300 kilomètres de Saint-Aubin-Sur-Mer. Ses parents doivent alors effectuer des allers-retours et payer l'hébergement sur place. Aurore Breteau est responsable périscolaire de l'école Jean-Baptiste Couture de Saint-Aubin-sur-Mer, où est scolarisé Sacha. Julie Lebrun est une amie proche de la famille de l'enfant. Elles lancent, toutes les deux, une cagnotte en ligne pour les aider à supporter les frais causés par l'accident. "Julie a entendu la détresse des parents. C'est très dur financièrement car ils ne peuvent plus travailler, ou doivent alterner pour s'y rendre. Ils doivent rester à Tours le temps des soins car Sacha a besoin d'eux", confie Aurore Breteau.

La cagnotte en ligne

Elle-même maman d'un jeune enfant, Aurore Breteau a été particulièrement "touchée par l'histoire" et a accepté de suivre Julie Lebrun dans le lancement de la cagnotte sur Leetchi Pour Marianne et Maxime. "On l'a fait au nom des amis et de la famille", explique la jeune maman. Pour le moment elles sont parvenues à récolter 565 €, essentiellement de la part de parents d'élèves de l'école Jean-Baptiste Couture. Pour Aurore Breteau, c'est déjà bien. "N'importe quelle somme serait déjà d'une grande aide."