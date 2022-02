Bonne récolte sur la Route des fruits

Dans ces vergers pluriséculaires se cultive un savoir-faire tout normand. Bardouville, Duclair, Jumièges... Longez la Seine et observez les vergers. A cette époque, les cueilleurs s’activent et les pommes rougissent. Petit arrêt à Heurteauville, en face de Jumièges. L’EARL de la Grange Dimière produit 160 tonnes de pommes par an ainsi que des cerises, des prunes, des poires et des baies. Eric Demoy dirige cette exploitation familiale.

“Cette année, la récolte a débuté avec 15 jours d’avance”, confie-t-il en dévoilant quelques espèces locales, telles la pomme “Bénédictin” ou la Bailleul. La pomme “artisanale” attire les curieux et les professionnels. “Je vends 90 % de ma production au MIN de Rouen. Les grossistes apprécient l’achat de produits locaux”.