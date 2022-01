Caen : le couch surfing séduit

A Caen, ils sont 400 inscrits sur le site et une cinquantaine pratiquent régulièrement l'accueil d'étranger gratuitement dans leur salon. Nicolas a 27 ans. Il est ingénieur et vient de Toulouse. Installé à Caen depuis deux ans dans un F2 près du théâtre, il a déjà reçu une trentaine de couch surfers. « Pour moi d'abord, ça a un sens au niveau de l'hospitalité. J'ai eu pas mal d'expérience où on a eu des échanges après l'hébergement, où j'ai rencontré mes couch surfers chez eux à l'étranger. Là, on a vraiment joué l'échange à 100 %. » , témoigne le jeune homme. Couch surfing ce n'est donc ni un site de rencontre ni une solution pour voyageur fauché, c'est un état d'esprit, un dialogue avec la terre entière.

Américains et Canadiens

Nicolas l'a bien compris et en a profité. « J'ai eu ma première expérience en Canada, puis j'ai voyagé en Europe, en Espagne, en Italie et dernièrement cet été je suis parti en Chine. Là-bas je voulais absolument rester chez des locaux. Cela s'est super bien passé, à chaque fois, c'était une expérience différente. » , se souvient-il. Pour être sur de qui l'on reçoit, le site propose un système d'évaluation. Au bout de trois négatives, le profil est supprimé. En Basse-Normandie, 80 % des couch surfers étrangers qui sont accueillis sont des américains ou des canadiens, plage du débarquement oblige.



