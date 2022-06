Calvados. Le mois de juin se fête en musique !

À l'approche de l'été, la musique envahit l'agglomération caennaise. De nombreux concerts sont organisés par des classes musicales qui présentent leur spectacle de fin d'année au grand public.

Du jazz sous une yourte

au château de Caen

La fin de saison est lancée. Cap sur le jazz. Le premier rendez-vous est fixé jeudi 9 juin à 19 heures, au château de Caen. Apollinaire Bertrand et ses amis musiciens de la classe de jazz du Conservatoire prennent les rennes du spectacle. Le concert se déroulera du côté de l'esplanade de la Paix, sous une yourte installée pour l'occasion, qui mesure 50 m2 et peut accueillir jusqu'à 49 places assises. Le Tympan, anciennement collectif PAN, est à l'initiative de cet événement et propose également la semaine suivante "Sweet Sweet", moment en musique au cours duquel les classes de jazz se produiront. Mercredi 15 juin, place aux classes de Nicolas Leneveu du Caen Jazz action et l'orchestre jazz du Conservatoire d'Hérouville. Jeudi 16 juin, c'est au tour des classes de jazz du Conservatoire de François Chesnel et vendredi 17 juin, des classes de jazz du Conservatoire de Thierry Lhiver.

Une semaine musicale à Ouistreham

L'école de musique de Ouistreham organise une semaine dédiée, du lundi 13 au samedi 18 juin. Lundi, flûtes et guitares envahiront la rue des Arts à 18 heures. Mercredi 15 juin, la Ville accueillera un concert-quiz d'élèves débutants à 11 heures, puis du chant et des chorales à 18 heures. Jeudi 16 juin à 18 heures, place à l'apéromuz, avec des musiques actuelles. Samedi 18 juin, de 9 à 13 heures, lors de parcours musicaux, les curieux pourront essayer des instruments, rencontrer des professeurs ou encore visiter l'école.

"Show fait le son" au BBC

Tous en scène devient Show fait le son. Après deux éditions annulées, les élèves guitaristes de l'école Music Hemann sont impatients de présenter leur nouveau spectacle, orchestré par leur professeur Nicolas Gilbert. L'école primaire d'Authie, les groupes Hellyseum et Springfire seront également de la partie pour assurer le "show". Rendez-vous vendredi 10 et samedi 11 juin à 20 heures, au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair.

Dernier concert de la saison au Cargö

Pour clôturer l'année, le Cargö convie le groupe Atrahasis à grimper sur la scène caennaise. Ces quatre garçons racontent les joies et incom­pré­hen­sions de leur géné­ra­tion, au tra­vers de textes puis­sants et de notes sou­dées à l'arc électrique. Influen­cés par les Rival Sons, Lysis­tra­ta ou encore Royal Blood, ils engagent la pro­messe d'un rock hybride, tumul­tueux, sau­vage, en pous­sant au paroxysme la syner­gie du calme et de la tem­pête.

Pratique. Plus d'informations à propos des concerts du Tympan : 02 50 08 62 44, de la semaine musicale : 02 31 25 51 60, du Show fait le son : 02 31 47 96 13, du concert d'Atrahasis : 02 31 86 79 31.