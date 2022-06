Donville-les-Bains. Un apnéiste secouru par l'hélicoptère Dragon 50

Jeudi 2 juin, les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés vers 16 h 10, pour venir en aide à un homme de 62 ans à la cale de l'Hermitage, à Donville-les-Bains. Ce dernier, apnéiste, a fait un malaise en mer, à 200 mètres du bord. Il a d'abord été récupéré sur le bateau des pêcheurs avec qui il était, avant d'être pris à bord de l'hélicoptère Dragon 50. Une fois la victime déposée sur la cale de l'Hermitage, les secours lui ont fait un bilan de santé. Ils ont diagnostiqué un début de noyade. Légèrement blessé, le sexagénaire a été transporté au centre hospitalier d'Avranches.

Dix pompiers des centres d'incendies et de secours d'Avranches et de Granville ont été mobilisés, avec Dragon 50, une ambulance et un véhicule de commandement.