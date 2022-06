Cherbourg-en-Cotentin. Des rues piétonnisées pour laisser la place aux terrasses

Davantage d'espace pour les terrasses. Ce pourrait être le slogan de l'hypercentre de Cherbourg-en-Cotentin pour les mois d'été. La municipalité a décidé de rendre piétonnes certaines rues pour permettre aux restaurateurs d'étendre leurs terrasses les vendredis et samedis soir, à partir du 3 juin et jusqu'au 1er octobre. Cette décision, prise en accord avec l'Union Cherbourg Commerces, entraîne quelques changements au niveau de la circulation dans le centre. Tous les week-ends, le stationnement, à partir de 18 h, et la circulation, à partir de 18 h 30, seront interdits dans les rues Grande Rue et Boël-Meslin, sur la place centrale et celle de la Révolution. Cette interdiction est en vigueur jusqu'à 2 h du matin. Les semaines paires, la rue Tour Carrée, jusqu'à la sortie du parking de la Trinité, fera l'objet des mêmes interdictions. Les semaines impaires, c'est la rue du Port. La mairie reconduit le dispositif mis en place à l'été 2020. Le ramassage des ordures va aussi être modifié. Les horaires ne changent pas mais les lieux de collecte sont modifiés avec des bacs installés exprès.

Il faut reprendre le système de semaine paire et impaire. En semaine paire, les habitants et commerçants de la rue Tour Carrée déposeront leurs déchets à l'angle des rues au Blé/Tour Carrée et à l'angle des rues Tour Carrée/Noël. En semaine impaire, c'est au tour des riverains de la rue Tour Carrée (de l'intersection avec la rue au Blé jusqu'à la place de la Révolution), de la place de la Révolution et de la rue du Port, de tout déposer à l'angle de la rue Notre-Dame et de la rue du Port.