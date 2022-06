Jubilé de platine d'Elizabeth II. La Normandie, région française préférée de la reine d'Angleterre

70 ans à la tête du Royaume-Uni. Élizabeth II célèbre du jeudi 2 au dimanche 5 juin son jubilé de platine. Au Royaume-Uni, ce sont quatre jours de fête pour célébrer ce couronnement qui a eu lieu le 2 juin 1953. Le Royaume-Uni et la Normandie ont des liens ancrés, puisque de nombreux Britanniques sont installés en Normandie : 7 300 en 2017 d'après l'Insee, dont le plus gros contingent dans la Manche avec 3 300 ressortissants, soit 0,7 % de la population du département, et dans l'Orne, avec 1 500 Britanniques, soit 0,5 % de la population. Avec Élizabeth II, c'est également une longue histoire, la Normandie étant la région française la plus visitée par la reine. "Élizabeth II est duc de Normandie et donc sa couronne, elle la tient en grande partie grâce à l'œuvre de Guillaume le Conquérant", explique le journaliste normand Léonard Lièvre. Les îles Anglo-Normandes viennent directement de cette histoire. "Sur les îles Anglo-Normandes, au moment de la célébration du jubilé, on va tirer le canon en l'honneur de la reine d'Angleterre et puis on va trinquer à 'la reine notre duc', en français."

Autre lien de la reine avec la région : sa passion pour les chevaux. La reine a régulièrement visité, en voyage privé, des élevages d'équidé dans l'Orne ou le Calvados.

Certains seront d'ailleurs présents de l'autre côté de la Manche pour le jubilé de platine.

"Et enfin, la Normandie, c'est la terre du Débarquement. La reine d'Angleterre est le dernier chef d'État à avoir connu la guerre", estime Léonard Lièvre. Le 6 juin 1944, 73 000 Britanniques ont débarqué, sur les 132 000 hommes déployés. "Donc la Normandie, c'est quelque chose pour Élizabeth II", conclut le journaliste.

Pratique. Léonard Lièvre est journaliste et auteur du livre "La reine et les présidents", paru en 2021.