Législatives 2022. Le débat de Tendance Ouest en Seine-Maritime à suivre en direct

L'heure du choix approche. Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Pour l'occasion, Tendance Ouest organise sur son antenne en Seine-Maritime, mercredi 1er juin entre midi et 13 heures, un débat entre des représentants des principales forces politiques du département. Seront présents, Xavier Batut pour la majorité présidentielle, candidat dans la 10e circonscription, Sébastien Jumel pour la Nupes, candidat dans la 6e circonscription, Guillaume Pennelle pour le Rassemblement national, candidat dans la 4e circonscription, Eddy Lefaux pour Normandie conquérante (Union droite et centre), candidat dans la 5e circonscription, et Christine de Cintré, candidate dissidente PS dans la 1re circonscription.

Chacun pourra défendre sa candidature et les idées de son camp, notamment sur les problématiques du pouvoir d'achat ou sur la politique énergétique en Seine-Maritime.

Le débat est à suivre sur l'antenne de Tendance Ouest en Seine-Maritime ou sur le player en ligne.

