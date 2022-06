Législatives 2022. Charly Varin, président des maires de la Manche, veut "impliquer les citoyens"

Est-ce qu'un maire vote

comme un citoyen normal ?

"Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais moi, quand je rentre dans l'isoloir, je vote en tant que citoyen, et je reprends ma casquette de maire dès la sortie de l'isoloir, pour faire entendre les problématiques et les sujets locaux, qui sont le relais des préoccupations des habitants."

Quels sont ces dossiers locaux ?

"Ce qui ressort en numéro un, c'est vraiment l'urbanisme, les réglementations d'aménagement. On n'a jamais eu autant de populations qui s'installent sur nos territoires. En même temps, on a une raréfaction du foncier, et des règles sur le foncier qui se durcissent énormément. Donc il y a une problématique entre les gens qui viennent ici s'installer et travailler et à qui on ne peut pas proposer un logement en proximité. Ensuite, c'est la santé, avec la désertification médicale. L'État nous demande de plus en plus de nous impliquer dans ce domaine. À un moment, nos ressources ne sont pas extensibles non plus à volonté. Enfin, c'est le mode de scrutin. Comment peut-on réenchanter un peu la démocratie de proximité en faisant s'impliquer des citoyens et les faire participer aux scrutins locaux ?"

Un lien doit-il exister entre les maires

et les députés ?

"Oui. C'est important pour nous de faire remonter les problématiques du terrain. Beaucoup de candidats ont été aussi élus locaux, donc ils les connaissent. Mais aujourd'hui, on a le non-cumul des mandats, donc on se dit que c'est intéressant de tisser un lien qui durera ensuite. On espère pouvoir contribuer à faire évoluer des textes, des réglementations qui sont de plus en plus importantes et qui nous empêchent d'agir avec agilité, et ça nous donne une forme d'impuissance."

