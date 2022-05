Législatives 2022 - Calvados. Suivez le débat d'avant-premier tour sur Tendance Ouest

Dimanche 12 juin aura lieu le premier tour des élections législatives. À cette occasion, Tendance Ouest organise un débat d'avant-premier tour à Caen mercredi 1er juin, entre 12 et 13 heures.

Cinq candidats des six circonscriptions du département du Calvados, qui compte plus de 690 000 habitants viendront échanger autour de trois thèmes phares : le pouvoir d'achat, les transports et la mobilité, ainsi que la santé.

Sylvie Dumont-Prieux, représentante de la majorité présidentielle et candidate sur la deuxième circonscription sera présente. Camille Brou, sur la même circonscription, celle de Caen Est, se présente sous l'étiquette de la Normandie Conquérante. Emma Fourreau, pour Nupes, se présente dans la première circonscription, celle de Caen Ouest. Philippe Mesguich, sur la cinquième circonscription (Bessin et Côte de Nacre) représente le parti Reconquête ! d'Eric Zemmour. Enfin, Jean-Philippe Roy représente le Rassemblement national sur la sixième circonscription, celle du bocage virois.

