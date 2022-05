Normandie. Journée mondiale sans tabac : une consommation élevée dans la région

En Normandie, ils sont environ 600 000 à la consommer chaque jour. Selon les dernières données de Santé publique France, la cigarette est un fléau qui engendre, chaque année, 4 500 décès dans la région. En ce mardi 31 mai, journée mondiale sans tabac, les actions de prévention sont nombreuses. Par exemple, l'agence Promotion Santé Normandie vient d'éditer un "Guide pour sortir de la fumée : Repères pour l'accompagnement vers la vape" à destination des fumeurs et du personnel soignant. En tant que professionnel de santé, le docteur Hélène Defay Goetz, addictologue au Centre hospitalier du Rouvray, ne peut pas prescrire la "vape", qui n'est pas un outil de soin, cependant elle reconnaît ses bienfaits. "Son développement ces dernières années a été remarquable, a quand même permis à pas mal de gens de se sortir de la fumée 'combustion'", explique-t-elle.

Pour la professionnelle de santé, c'est surtout la dépendance psychologique qu'il faut combattre. "C'est notre cible numéro une", affirme le docteur Hélène Defay Goetz. "La dépendance physique, on peut la substituer." Patchs, gommes, pastilles, ou encore comprimés à sucer, les substituts nicotiniques augmentent, en effet, de 50 à 70 % les chances d'arrêter de fumer, selon l'Assurance maladie.

"Il ne faut pas s'empêcher d'essayer d'arrêter", insiste l'addictologue. D'autant que les bienfaits du sevrage tabagique sont nombreux. À court terme, il peut améliorer le rythme cardiaque et réduire la pression sanguine et, sur le plus long terme, diminuer le risque de cancers ou d'accident vasculaire cérébral notamment. Sans parler du bien-être. "Toutes les études montrent que lorsqu'on arrête de fumer, au bout de quelque temps, on est moins anxieux, moins déprimé, on gagne en assurance, en affirmation de soi", confirme l'addictologue du CHR.

En 2017, en région Normandie, parmi les fumeurs quotidiens, la consommation moyenne de cigarettes manufacturées était de 7,7 cigarettes par jour.