Place du commerce. De nouvelles enseignes à Rouen et à Barentin

Venez découvrir les nouvelles enseignes de la Métropole de Rouen Normandie avec Tendance Ouest. On fait le point, cette semaine, sur trois boutiques dans le centre-ville de la capitale normande et à Barentin.

Mobilité douce, coffee shop

et salle de bain

C'est l'un des enjeux majeurs de la politique de la Ville à Rouen, la mobilité douce s'impose dans la rue et désormais dans l'offre commerciale. Turn Shop, rue d'Harcourt, propose vente et réparation pour vos engins personnels motorisés, neufs ou d'occasion. Repartez vers le centre-ville et venez vous détendre autour d'un thé ou d'un café aux Drôles de Dames, le nouveau coffee shop de la rue d'Amiens. Puis à Barentin, boulevard de la Westphalie, L'Univers de la salle de bains répond à tous vos besoins en termes d'installation et d'aménagement.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen. Informez la rédaction par e-mail à l'adresse suivante :

redactionrouen@tendanceouest.com.