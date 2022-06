Calvados. Que faire pour le 78e anniversaire du Débarquement ?

Le D-Day Festival Normandy regroupe une centaine d'animations du 28 mai au 12 juin. Marathon de la Liberté à Caen, visite guidée à Ranville ou encore concert hommage à Ouistreham, la programmation locale est riche et variée pour célébrer le 78e anniversaire du Débarquement.

Courir pour la liberté,

à Caen

Après deux ans d'absence, le Marathon de la liberté revient pour une 35e édition. Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, le stade Hélitas de Caen accueillera différentes courses. C'est l'une des nouveautés de cette année. Au total, sept épreuves sont organisées. Les Foulées de la Liberté se tiendront vendredi 3 juin, à 10 et 15 heures à la voie verte de Caen. Samedi 4 juin, place à la Rando-course Rollers à 10 h 30, avenue Albert-Sorel, puis à la Rochambelle à 19 heures, avenue Albert-Sorel. Dimanche 5 juin, se tiendront le 10 km au départ de l'avenue Albert-Sorel à 8 h 40, le semi-marathon au départ du Pegasus Bridge de Bénouville à 8 h 55 et enfin le marathon au départ de Courseulles-sur-Mer à 9 h 10. Près de 20 000 participants sont attendus pour ces épreuves, "sur les traces des héros de l'histoire".

Immersion en 1944,

à Ranville

L'Office de tourisme Cabourg Pays d'Auge propose samedi 4 et lundi 6 juin une immersion totale en 1944. Une visite guidée est proposée dans le bourg de Ranville, libérée par la 6e Division Aéroportée Britannique à la suite d'une opération décisive pour l'avancée des troupes alliées en Normandie. À Ranville toujours, le musée Mémorial Pegasus expose, à partir de dimanche 5 juin, le rôle du Comité du Débarquement dans l'organisation des commémorations depuis le 6 juin 1945, date de la première cérémonie. Le public pourra y découvrir les différentes initiatives menées par l'association pour perpétuer la mémoire de la Libération.

Un concert hommage,

à Ouistreham

Pour Glwadys Ann Lemarchand, Anita Covelli et Véronique Bossa, célébrer cet anniversaire du Débarquement passe également par la musique. Les trois chanteuses se produiront sur la scène de Ouistreham et rendront hommage en chanson à l'histoire du Débarquement. Les D-Day Ladies enchanteront le public avec leur univers musical swing américain de l'après-guerre et seront accompagnées par leurs musiciens de jazz. Rendez-vous dimanche 5 juin, place Albert-Thomas.

Pratique. Marathon de la liberté : vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin à Caen. Informations sur marathondelaliberte.fr. 66th Airborne Division : objectif Ranville : samedi 4 juin à 10 h 30 et lundi 6 juin à 14 h 30. Tarif : de 4 à 6 €. Plus d'informations : 02 31 24 23 57. Exposition sur le Comité du Débarquement : du dimanche 5 juin au jeudi 15 décembre au musée Mémorial Pegasus. 02 31 78 19 44. Concert hommage à Ouistreham : dimanche 5 juin à 20 h 30, place Albert-Thomas. 02 31 97 73 25.