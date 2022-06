Caen. Julie Bernard-Duteil : une vie engagée au service des autres

"Il suffit de se rendre compte qu'on a une voix. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que l'on n'est pas légitime", assure Julie Bernard-Duteil. Le regard franc et déterminé, la voix assurée et le sourire aux lèvres, cette jeune Caennaise de 25 ans étudiante en licence d'anglais passe une grande partie de son temps libre à s'engager. Bénévole au sein de la CIMADE, une association humanitaire, et fondatrice de l'antenne caennaise jeune d'Amnesty International, elle milite pour de nombreuses causes et notamment le droit des enfants. "On organise des actions partout dans la région. Nous sommes partenaires de Normandie pour la paix, du Prix Bayeux et concours des plaidoiries du Mémorial de Caen", détaille-t-elle.

Un engagement de longue date

Élevée par des parents très engagés, une mère éducatrice spécialisée à la Protection judiciaire de la jeunesse et un père Conseiller principal d'éducation, Julie Bernard-Duteil les accompagne dès son plus jeune âge à des manifestations. "Ils m'ont toujours donné le goût de l'autre et nous avons beaucoup voyagé ensemble", se souvient la jeune Caennaise. C'est à la fin du lycée qu'elle rencontre un recruteur donateur d'Amnesty International. "J'ai aimé notre échange. Cela faisait un moment que je souhaitais m'engager, mais je ne savais pas trop comment", poursuit-elle. Depuis, la jeune étudiante en anglais ne s'arrête plus. Distribution de nourriture auprès des migrants à Ouistreham, cours de français langues étrangère, actions de sensibilisation sur différentes thématiques et voyage humanitaire au Liban, Julie Bertrand-Duteil est sur tous les fronts.

Du dimanche 29 mai au mercredi 1er juin, elle s'est rendue à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'occasion du Sommet mondial de la paix. Un événement organisé par Global Peace Chain, une association internationale qui vise à laisser la parole aux jeunes. "Je suis la seule représentante française. Je vais rencontrer 150 délégués internationaux et nous échangeons pendant trois jours sur des thématiques telles que la pauvreté, le réchauffement climatique ou encore l'égalité homme femme", se réjouissait la jeune femme avant son départ, espérant partager cette incroyable expérience à son retour. "Je vais écrire un rapport et mettre en place des actions pour sensibiliser sur les sujets que nous aurons abordés lors de ces rencontres", poursuit-elle. Bien sûr, la jeune Caennaise entend bien parler de la Normandie et de ses atouts. "J'emporte un drapeau et quelques spécialités culinaires. Je veux rappeler que notre région est importante", conclut Julie Bernard-Duteil avec le sourire.