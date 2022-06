Bonne table à Caen. Les Mets Chai, une cuisine de marché

Lorsque l'on rentre dans le restaurant Les Mets Chai à Caen, on comprend vite que les vins ont une grande place : des dizaines de bouteilles trônent sur des étagères en hauteur et apportent du cachet au lieu. "Certains clients viennent pour les vins et sont surpris par les plats, pour d'autres c'est l'inverse", sourit Jean-Charles Halley, le gérant de ce "restaurant à boire". "On cherchait un terme pour le désigner de manière originale. C'est l'inverse du bar à manger." Avant, les clients mangeaient directement dans la cave située un peu plus loin, rue des Jacobins, mais le patron a eu la volonté de dissocier les deux. "On propose une cuisine de marché, simple et familiale."

Une carte changeante

Chaque semaine, la carte change "en fonction des saisons et de ce que les chefs trouvent auprès des producteurs locaux". Le midi, le choix se fait entre deux entrées, quatre plats et trois desserts. Ce jour-là, je me laisse tenter par des empanadas accompagnées de salade. Pas trop relevé, ce petit chausson espagnol est parfaitement épicé et la salade composée apporte la parfaite note de fraîcheur.

Les empanadas et une salade.

"Nous proposons toujours une viande, un poisson et un plat végétarien", précise le gérant. "Le soir, les plats sont travaillés différemment, pour une cuisine plus bistronomique." Ceux qui le souhaitent pourront accompagner leur plat avec du vin parmi les 500 références dont dispose l'établissement. La gourmandise me rattrape et je décide de finir sur une note sucrée. Moi qui suis une grande amatrice de tarte au citron meringuée, je choisis le dessert proposé qui s'en rapproche : un moelleux citron et sa chantilly. Un véritable délice. Le tout pour 16 euros. Je reviendrai pour manger et aussi pour assister aux différentes soirées à thèmes proposées plusieurs fois par mois : soirée vigneronne, couscous ou à six mains avec d'autres chefs.

Preatique. Les Mets Chai, 17 rue des Équipes d'urgence à Caen. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Tél. 02 31 24 68 86.