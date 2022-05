Caux Seine Agglo. Entretien des bassins d'orage : des moutons pour remplacer les tondeuses

Dans le cadre de sa politique liée à la transition écologique, Caux Seine Agglo remplace les faucheuses motorisées par des moutons afin d'assurer l'entretien de ses 16 bassins d'orage. Ces espaces ont pour objectif de lutter contre les inondations.

Ce projet, mené en partenariat avec un éleveur local d'ovins, permettra de réduire l'empreinte carbone et les émissions de CO 2 , et de minimiser considérablement les coûts d'entretien habituels.

L'entretien des 16 bassins, repartis sur dix communes de l'agglomération -Trouville-Alliquerville, Saint-Eustache-la-Forêt, Saint-Jean-de-la-Neuville, Mirville, Saint-Antoine-la-Forêt, La Frénaye, Gruchet-le-Valasse, Port-Jérôme-sur-Seine, Touffreville-la-Câble et Triquerville- sera assuré par des rotations de courte durée effectuées en fonction de la pousse de l'herbe. En cas d'intempéries, les moutons disposent d'abris situés sur les contours de l'ouvrage où ils peuvent se réfugier. En cas de canicule, l'éleveur privilégiera les bassins ombragés.

La Solognote,

une brebis tout terrain

La brebis Solognote possède une toison rousse qui ne couvre ni la tête ni les pattes. Il s'agit d'une race ancienne et rustique adaptée aux sols pauvres et humides. C'est la seule race de brebis qui puisse pâturer les pieds dans l'eau. Elle est également résistante aux parasites. Elle peut parfaitement être élevée en plein air toute l'année, même par temps de neige. C'est une race idéale pour l'écopâturage.

Pratique. En cas de problème (moutons en divagation), contacter les services techniques de l'agglo au 02 32 84 00 35 ou la police municipale en dehors des jours ouvrables au 02 35 38 81 81.