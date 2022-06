Seine-Maritime. Rush : un retour en grande forme du festival rouennais

Réduit ad minima dans sa version 2021 pour cause de crise sanitaire, le festival organisé par le 106 annonce pour cette édition 2022 une programmation foisonnante. Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106, nous dévoile les dessous du festival.

Quelle est l'originalité du festival ?

Né en 2015, le festival implique des artistes de la scène actuelle dans le processus de création. Chaque année, un artiste, auteur, compositeur et interprète est mandaté comme curateur et partage avec nous ses affinités musicales, son réseau professionnel et son carnet d'adresses amicales. Si les festivals anglais All Tomorrow parties et belge Sonic City ont déjà recours à des collaborations avec des artistes pour concevoir leur programme, c'est encore tout à fait unique en France. L'artiste doit déjà avoir une carrière bien entamée, il a au moins à son actif deux albums et a pu tisser des liens avec d'autres artistes. Après Bertrand Belin, Hindie Zahra, Rodolphe Burger ou encore Chloé, cette année, c'est Jeanne Added qui partage avec nous sa propre subjectivité pour établir ce programme.

Pourquoi votre choix

s'est-il porté sur Jeanne Added ?

Nous alternons une année sur deux, curateur féminin et masculin, pour des questions de parité. Jeanne jouit déjà d'une belle aura sur la scène nationale, mais elle se distingue aussi par la densité de son travail et ses nombreuses et diverses collaborations artistiques. C'est une artiste engagée qui soutient des causes d'actualité et que nous avons déjà eu la chance de la recevoir à Rouen : elle s'est déjà produite en 2018 pour Rush et en 2019 au 106. Jeanne a souhaité mettre en avant ses coups de cœur musicaux : Mansfield Tya, Charlotte Adigery, Lucie Antunes, quinzequinze ou encore Franky Gogo qui font partie de sa garde rapprochée. Mais on retrouve aussi dans la programmation des artistes qui ont gravité autour d'elle, comme Julien Deprez, ex-membre de son groupe de jeunesse, ou John Greaves, artiste gallois de la scène rock progressive des années 70 qui fait partie de son réseau amical.

Quelle sera l'ampleur

de cette nouvelle édition ?

On retrouvera cette année un festival Rush fidèle à ses origines. Le festival investit la presqu'île Rollet. Ce parc urbain, lieu emblématique mis à sa disposition par la Métropole, contribue à forger son identité, offrant à la fois un cadre bucolique et une perspective sur le port. Trois scènes y seront installées et, en trois jours, une trentaine d'artistes s'y produiront. Rush reste avant tout un festival très éclectique du rap à l'électro, de la pop aux musiques expérimentales, mais c'est aussi un foisonnement artistique pluridisciplinaire. Cette année, la performeuse Phia Menard sera à l'honneur, ainsi que le photographe Smith, dont les photographies réalisées par caméra thermique expriment l'essence même du festival : la chaleur humaine !

Pratique. Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, Presqu'île Rollet à Rouen. Tarifs et programme sur rush.le106.com.