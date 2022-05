Le Havre. Café contrefait et dérive de la douane, le procès est en cours

Il a accepté de garder 800 000 euros en liquide pour le compte de son informateur par simple "empathie": soupçonné de corruption, c'est le récit "rocambolesque" qu'a servi l'ancien chef du renseignement douanier au Havre, mercredi 25 mai, au tribunal correctionnel de Paris. À la barre, Pascal Schmidt a tenté de dissiper les soupçons de corruption qui pèsent sur lui.

Plus de 800 000 euros en liquide ont été retrouvés dans son bureau et à son domicile fin 2016, lors d'une perquisition après laquelle un autre douanier du Havre s'est suicidé. Un magot qui ressemble fort, selon l'enquête, à une récompense de la part de son informateur, Zoran Petrovic, soupçonné d'avoir pu faire passer des conteneurs probablement remplis de tabac de contrebande au port du Havre, sans aucun contrôle. Pascal Schmidt assure qu'il ne faisait que garder temporairement cet argent pour son "aviseur", qui était effrayé après une perquisition policière à son domicile quelque temps auparavant. Cet ancien militaire serbe lui assure qu'il doit le récupérer "dans dix jours".

Pourquoi avoir accepté un tel service, en violation de toutes les règles de gestion d'un informateur ? "Sur le coup, je ne réfléchis pas", reconnaît le douanier, en se dandinant dans son ensemble gris dépareillé. S'il a franchi la ligne rouge sans en informer personne, c'est par "empathie pour la source, parce que je le connais depuis cinq ans. (...) On ne reste que des humains", se justifie-t-il, en livrant de son propre aveu une histoire "un peu rocambolesque".

"Tout est hors normes"

En face, la présidente s'étonne de ces explications "pas forcément très vraisemblables". Zoran Petrovic, qui a longtemps été l'informateur fétiche des douanes, avec 32 opérations de saisies apportées contre lesquelles il a touché plus de 400 000 euros, n'avait-il pas un coffre ou d'autres amis plus proches chez qui cacher cet argent ? À la barre, l'ancien militaire serbe a corroboré en tout point le récit de "Monsieur Pascal", à qui il a également offert une montre de luxe Chopard, retrouvée dans le vestiaire du douanier. C'est une perquisition chez lui dans une autre affaire de stupéfiants, où les policiers ont saisi 100 000 euros en petites coupures, qui l'a décidé à relocaliser le cash, majoritairement acquis selon lui grâce à ses collaborations avec la douane. "Je pensais qu'il serait mieux chez l'agent traitant qui avait connaissance de sa provenance", a assuré l'indic. Face aux moues dubitatives des juges et des procureurs, Pascal Schmidt avoue : "quand je refais le film de ces cinq ans, tout est hors normes, tout est hors cadre".

Depuis trois semaines, les juges tentent de comprendre s'il est le seul qu'on peut soupçonner d'avoir fauté, ou bien si la hiérarchie douanière était plus largement impliquée dans le système opaque autour de Zoran Petrovic, révélé par une saisie douteuse de 43 tonnes de café contrefait en 2015 ; l'intérêt a été sérieusement remis en cause par l'enquête. Le robusta de piètre qualité aurait difficilement pu être écoulé. Face aux dénégations de ses supérieurs, l'ex-agent, qui nie avoir permis à son informateur de développer un trafic de cigarettes, refuse de porter seul le chapeau. "Dire que j'aurais la possibilité de faire rentrer de la marchandise sans que personne ne la voie, c'est quelque chose qui m'agace", s'est-il ému.

Le procès est prévu pour durer cinq semaines.

(avec AFP)