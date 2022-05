Orne. Sortie de route, un jeune de 21 ans grièvement blessé

Un accident s'est produit dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mai, vers 3 h 15, sur la RD930 à La Chapelle-Viel (Orne), non loin de l'Aigle. Seul en cause, le conducteur d'une voiture a fait une sortie de route. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le bas-côté.

On déplore trois blessés. Un jeune homme de 21 ans, grièvement touché, a été transporté par ambulance vers le CHU de Caen (Calvados). Les deux autres victimes, une adolescente de 17 ans et un jeune homme de 18 ans, plus légèrement blessés, ont été transférés vers le centre hospitalier de l'Aigle.

L'intervention a mobilisé quinze sapeurs-pompiers et une équipe du Samu qui a pris en charge le blessé grave.