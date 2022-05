Caen. [Photos + vidéo] Marche blanche et dernier hommage à "JP"

"J'aimerais lui dire qu'on est là, qu'on soutient sa famille", souffle Lena Gehann, la gérante de la Fringale avec son mari où travaillait Jean-Philippe Autain "JP", dans le quartier du Vaugueux à Caen. Ce mercredi 25 mai avait lieu les obsèques de ce serveur iconique du quartier. Des centaines de personnes étaient présentes. Parmi elles se trouvaient les proches mais aussi de simples clients : "Il m'a servi une fois, je voulais lui rendre hommage. Le monde qu'il y a ça prouve qu'il était aimé", confie une femme "Il connaissait son métier, on venait pour lui", indique un homme. Avant la marche blanche entre le cimetière Clémenceau et le quartier du Vaugueux, Léna Géhann a remis un chèque de 11 663 euros à la femme et la fille de Jean-Philippe Autain, récoltés grâce à une cagnotte en ligne. L'argent servira aux études de sa fille. Pour rappel, Jean-Philippe Autain est mort à la suite d'une agression dont il avait été victime dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mai.

Deux hommes de 24 et 23 ans ont été déférés et mis en examen.