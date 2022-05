Le Havre. Cure de jouvence pour les horloges de l'hôtel de ville

Elle est un phare dans la cité Océane. La tour de l'hôtel de ville du Havre comprend quatre horloges, installées en 1961, qui vont faire l'objet de maintenance. En effet, elles sont pilotées par quatre minuteries, positionnées à l'extérieur du bâtiment et protégées par des carters métalliques, qui montrent des signes de vieillissement. Conséquence : des infiltrations entraînent des pannes électriques et des corrosions dans les mécanismes.

À l'arrêt pendant six mois

Les travaux ont débuté mercredi 25 mai, au niveau de l'horloge située à l'est de la tour. Le mécanisme et les aiguilles ont été démontés pour permettre d'analyser l'état intérieur des composants, évaluer le niveau de maintenance pour les quatre horloges et modéliser les mécanismes en 3D. "Cette opération permettra d'anticiper le remplacement de pièces ou la fabrication d'une nouvelle minuterie pour l'ensemble des horloges", indique la municipalité.

L'horloge sera mise à l'arrêt pendant environ six mois, pour un coût de rénovation estimé dans un premier temps à 15 000 €.

Une éventuelle rénovation globale sur l'ensemble des horloges pourrait être programmée sur une durée d'un à deux ans. L'éclairage, lui, avait déjà fait l'objet d'une rénovation complète en 2018.