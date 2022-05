Regnéville-sur-Mer. "Extra brut(es)", un salon pour des cidres et des vins extras

Un salon est organisé samedi 28 et dimanche 29 mai à Regnéville-sur-Mer, au lieu-dit Les Sablons, pour mettre à l'honneur le cidre et les vins naturels. Son nom : Extra brut (es). Au menu, 25 cidriers et producteurs artisanaux de poiré et 25 viticulteurs de vin naturels de France et d'Europe viendront présenter leurs produits et ce qui se fait de mieux dans ces domaines. Ces producteurs respectent des méthodes plus traditionnelles et artisanales, avec moins de produits autres que les pommes, les poires ou le raisin. Les organisateurs évoquent même des cidres d'auteur pour présenter les produits présents au salon.

Le cidre, un produit noble

Le cidre est un produit noble et compliqué pour Dominique Hutin, journaliste culinaire originaire de la Manche, qui coorganise le salon. "Le cidre ne vaut pas très cher, donc on considère que c'est facile à faire, dénonce-t-il. Or, c'est beaucoup plus compliqué de faire du cidre que de faire du vin."

Les pommiers sont dépendants de la météo, et donc il est possible d'avoir des millésimes. "Cette matière pomme, avec tous ses composants, est beaucoup plus vivante que le vin, beaucoup plus difficile à dompter. On va devoir mettre en bouteille un produit qui n'est pas encore stabilisé, puisque par définition, on n'attend pas la fin de la fermentation pour le mettre en bouteille et il va devoir continuer en bouteille. C'est cette forme d'équilibre qui est très difficile à conduire."

Pratique. Entrée : 7 €, un verre de dégustation sérigraphié est offert. Ouverture à 10 heures.