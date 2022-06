Le Havre. Festival Moz'aïque, plus de fun, moins de swing

Moz'aïque 2022 sera résolument plus festif et dansant que ses précédentes éditions ! C'est l'état d'esprit supposé et espéré du public. En tout cas, c'est ce qui a guidé le programmateur Jérôme Le Bay dans ses choix.

C'est un peu la scène jazz qui en fait les frais, étant un peu délaissée cette année au profit du funk, du blues, de la soul et de l'électro métissé. Chaque concert ou presque incitera à bouger, danser et faire la fiesta. Au programme, du funk avec les Canadiens de The Brooks, du reggae avec les Californiens de Groundation, du funk, world afrobeat avec Cimafunk (Cuba) ou encore de l'électro folk avec Le Mange Bal.

Le retour du cinéma

Cette 13e édition inaugurera également une nouvelle orientation vers l'image, avec un classique du cinéma en plein air. The Blues Brothers, le classique de John Landis sorti en 1980, pourra se regarder (en VOST) en chaise longue, accompagné du concert soul de l'Américaine Toni Green lors de la soirée du vendredi. L'autre idée forte est de mettre plus en valeur les multiples coins et recoins paradisiaques des Jardins Suspendus, avec des surprises pas encore dévoilées qui seront dispersées sur tout le site. Elles mettront en valeur ce cadre verdoyant et inciteront le public à déambuler, se laisser surprendre et admirer la vue sur le site, la ville et l'estuaire entre les concerts.

Pratique. Moz'aïque 2022 aux Jardins Suspendus du Havre du jeudi 21 au dimanche 24 juillet - Tarifs : de 15 à 8 euros par jour et de 45 à 25 euros le Pass 4 jours - Renseignement et réservation sur www.mozaique.lehavre.fr.