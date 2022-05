Seine-Maritime. Rouen national arts : dans l'air du temps !

Créé en 2012, Rouen national arts présente l'art d'aujourd'hui dans toute sa diversité. Son créateur et commissaire général Alain Colliard nous annonce une nouvelle édition, haute en couleur.

À la recherche de la perle rare

"Chaque année, un tiers de nos artistes participants sont renouvelés. C'est le comité de la biennale qui part à la recherche de ces artistes, ce ne sont pas eux qui postulent", précise-t-il. Si la majorité des artistes sont Normands, le comité n'exclut pas les artistes des régions limitrophes. Un an en amont de la biennale, cette campagne de recrutement commence. "C'est une équipe de cinq personnes à Rouen national arts qui est mandatée pour le casting. Utilisant nos réseaux d'artistes et de galeries, nous enrichissons notre sélection. Il n'y a qu'un critère rédhibitoire, nous ne voulons pas de peintre dans la mouvance post-impressionniste car l'école de Rouen est bien trop représentée et que nous préférons nous tourner vers l'avenir."

Une édition qui voit grand

Cette année, le salon jouira d'une salle entièrement restaurée à la Halle aux toiles : "La Ville de Rouen nous y accueille depuis le début, en 2012, et nous offre toujours son soutien", note Alain Colliard, qui se réjouit de voir grandir son bébé. "Lors de la précédente édition, nous avons eu le plaisir d'accueillir 4 500 visiteurs, et c'est toujours un événement très suivi, par les curieux aussi bien que par les amateurs d'art éclairés." Cette année, une centaine d'artistes ont été choisis pour exposer leurs œuvres au salon : "Peintures, sculptures, photographies ou subligraphie (procédé d'impression en haute définition sur feuille de métal, NDLR), nous misons sur la diversité des supports et des techniques. Notre but est de montrer la création aujourd'hui sous toutes ses formes. Le salon témoigne des tendances actuelles."

Une vitrine pour les artistes

Parmi les artistes participants, un certain nombre a exposé régulièrement chez Rollin ou à la galerie de la Calende à Rouen, tels que Monique Robert ou Annie Puybareau. Mais la biennale offre une visibilité exceptionnelle pour ces artistes. "Bien sûr, toutes les œuvres présentées sont en vente, mais Rouen national arts ne joue que les intermédiaires : nous ne prenons pas de commission. Les artistes choisis sont tous déjà des professionnels mais nous soutenons aussi les artistes de demain en invitant chaque année six étudiants des Beaux-Arts de Rouen en dernière année."

Pratique. Du mercredi 25 mai au dimanche 19 juin, de 11 heures à 19 heures. La Halle aux toiles à Rouen. Gratuit.