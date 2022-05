Législatives 2022 - Seine-Maritime. Qui sont les candidats de la quatrième circonscription ?

La quatrième circonscription de Seine-Maritime regroupe à la fois le canton de Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Grand-Quevilly et celui de Maromme. Grand-Quevilly est la commune qui concentre le plus d'habitants dans la circonscription.

Il s'agit d'un territoire plutôt densément peuplé malgré sa taille géographique assez faible par rapport aux neuf autres circonscriptions du département. La circonscription concentre en effet un nombre important de communes urbaines et la très grande majorité des habitants vivent en ville, soit plus de 90 % selon les chiffes de l'Insee en 2018. Néanmoins, c'est une circonscription où la population est en baisse, à l'inverse de la tendance nationale. Elle est passée de 131 252 en 2013 à 129 021 en 2019. C'est aussi une population au niveau de vie plus faible que la moyenne en France métropolitaine. Ainsi, 19,2 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, toujours selon les données de l'Insee, en 2019, contre 14,5 % en moyenne dans l'Hexagone.

La députée sortante est Sira Sylla. En 2017 elle obtenait près de 61 % des voix face à Nicolas Goury, du Front national.

Découvrez les candidats pour cette circonscription aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

• Sira Sylla, avocate du droit du travail et députée sortante de la quatrième circonscription, se représente sous la bannière "Renaissance", le nouveau nom de La République en marche.

• Alma Dufour, Nouvelle Union populaire écologique et sociale, activiste et membre de l'association Les Amis de la Terre, qui lutte contre la protection de l'Homme et de l'environnement. À 32 ans, elle est investie sous l'étiquette Nupes.

• Djoudé Merabet, Parti socialiste, maire d'Elbeuf et premier vice-président de la Métropole Rouen Normandie. Il est le candidat socialiste dissident dans la quatrième circonscription de Seine-Maritime, passant outre l'accord national entre le PS, Europe écologie-Les Verts, le Parti communiste français et La France insoumise, réunis sous la bannière Nupes.

• Guillaume Pennelle, Rassemblement national, président de groupe RN au Conseil régional de Normandie. Militant de longue date en Seine-Maritime, il a été candidat en 2017 dans la troisième circonscription du département.

• Eve Froger, Reconquête !, le parti d'Éric Zemmour. Conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition à Grand-Quevilly, Eve Froger, anciennement RN, se présente aux côtés de Nicolas Bay, lui-même un ancien du Rassemblement national s'étant rallié à Éric Zemmour.

• Jennifer Jezequel, Parti animaliste, est habitante d'Elbeuf et se présente pour la première fois aux élections.

• Frédéric Podguszer, ouvrier automobile chez Renault Cléon et syndicaliste CGT, se présente sous l'étiquette Lutte ouvrière.

