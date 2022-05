Saint-Lô. Coût des matières premières :les piscines de l'Agglo sur la sellette ?

Dans l'Agglomération saint-loise, trois piscines se partagent le territoire : le centre aquatique de Saint-Lô, le bassin de Saint-Amand-Villages et celui de Graignes-Mesnil-Angot. Sauf qu'une piscine, ça coûte cher, surtout dans ce contexte d'inflation, notamment des matières premières et de l'énergie.

L'Agglo travaille sur plusieurs options pour économiser argent et énergie. L'une des hypothèses est la fermeture de deux des trois piscines. Une piste dont ne veut pas Irène Legendre, la présidente de la gymnastique volontaire de Torigny-les-Villes, qui utilise le bassin pour de l'aquagym. "Ce bassin a 17 ans, explique-t-elle. Il a été construit pour l'apprentissage de la nage pour tous les enfants." D'après elle, plus de 60 classes de collèges et primaires passent dans l'eau. "S'il ne restait que la piscine de Saint-Lô, on pourrait dire niet à l'apprentissage de la nage aux enfants", affirme Irène Legendre.

L'Agglo ne souhaite pas commenter cette piste de travail et assure que les élus trancheront en juillet entre plusieurs options, et que rien n'est décidé.

Une manifestation est prévue devant Agglo 21 lundi 23 mai, avant le conseil communautaire prévu à 20 heures.