Législatives 2022 - Eure. Qui sont les candidats de la troisième circonscription ?

Les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains 2022. La troisième circonscription du département de l'Eure est composée des villes de Bernay, Beuzeville, Bourg-Achard, Breteuil et Pont-Audemer. Sur ce territoire, les électeurs auront à choisir parmi cette liste de six candidats :

• Marie Tamarelle-Verhaghe (Ensemble !), 59 ans, députée sortante élue en 2017 face à Timothée Houssin (Rassemblement national), avec 59,29 % des voix.

• Dorine Le Pêcheur (Nouvelle Union populaire écologique et sociale/La France insoumise), 48 ans, productrice de fromages végétaux.

• Kévin Mauvieux (RN), 30 ans, agent d'assurances et conseiller municipal d'opposition de la Ville de Pont-Audemer.

• Thomas Elexhauser (Union de la droite et du centre), 33 ans, conseiller départemental et municipal à Beuzeville.

• Catherine Rouvier (Reconquête !), 61 ans, docteur en droit et avocate.

• Annick Wayolle (Parti animaliste), 58 ans, directrice secteur La Poste.

