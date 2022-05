Villers-Bocage. Législatives 2022 : Elisabeth Borne à la rencontre des commerçants et habitants

Élisabeth Borne est en campagne. La Première ministre fraîchement nommée est également candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription Vire-Evrecy, dans le Calvados. Samedi 21 mai, elle est allée à la rencontre des commerçants et habitants de Villers-Bocage. L'occasion d'échanger avec certains. "C'était rapide, confie Sylvie Leopold, gérante de la boulangerie du même nom. Elle nous a demandé comment ça se passait, si on avait des clients étrangers et si le travail allait bien en général." Les passants ont profité de cette déambulation pour pendre un selfie avec la Première Ministre. D'autres l'ont interpellée : "Un membre de ma famille a des difficultés énormes pour faire renouveler son visa. Pourtant c'est un cas simple, il n'y a aucun problème a priori", lance Michel Bertrand, habitant de la commune. Une requête à laquelle Élisabeth Borne a répondu en prenant ses coordonnées pour répondre à sa demande. "J'en ai profité pour lui poser cette question mais si j'étais là c'était aussi pour l'encourager dans la tâche qui est la sienne. Je trouve que c'est très bien qu'elle se déplace, elle a raison de vouloir être élue. Le suffrage universel est important lorsqu'on est ministre, cela donne une légitimité supplémentaire et je crois, indispensable", ajoute Michel Bertrand.

Quant au parachutage dont elle est parfois accusée, Élisabeth Borne a tenu à répondre : "Le Calvados est le berceau de ma famille donc ça me tenait à cœur de me présenter pour la première fois à une élection sur ce territoire. Je peux vous assurer que j'aurais pu me simplifier la vie en me présentant dans une circonscription à Paris. Si je viens ici, c'est parce que ça me tient à cœur." Dimanche 22 mai, Élisabeth Borne poursuit sa campagne à Thury-Harcourt et Verson.

Elisabeth Borne à la rencontre des commerçants de Villers-Bocage Impossible de lire le son.

