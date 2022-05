Législatives 2022 - Calvados. Qui sont les candidats de la sixième circonscription ? 

La sixième circonscription du Calvados regroupe les territoires situés dans le sud du département, dont le bocage virois. Le député sortant est Alain Tourret, encarté La République en marche.

Sept candidats se sont déclarés sur ce territoire pour les élections législatives des 12 et 19 juin.

• Pascale Georget (Lutte ouvrière), 67 ans, commerçante. Elle est candidate pour la deuxième fois aux législatives sur la circonscription du Bessin, où elle avait récolté 0,83 % des suffrages en 2017.

• Noé Gauchard (NUPES), 22 ans, ancien porte-parole de Youth for Climate et membre du parlement de l'Union populaire.

• Jean-Philippe Roy (Rassemblement national) 56 ans, cadre commercial et conseiller régional de Normandie.

• Elisabeth Borne (Renaissance), 61 ans, Première ministre et ancienne présidente de la RATP. Elle a également été ministre des Transports, de la Transition écologique et solidaire et du Travail sous le premier mandat d'Emmanuel Macron.

• Valérie Dupont (Reconquête !), 64 ans, décoratrice.

• Lynda Lahalle (Normandie Conquérante), 54 ans, consultante et conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire.

• François Ormain, (groupe liberté et territoire centre droit centre gauche, libre et indépendant de tout parti politique), 56 ans, journaliste France 3 Normandie à Caen.

Retrouvez toute l'actualité sur les élections législatives ici.