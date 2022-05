Cherbourg-en-Cotentin. Face au manque de candidats, ce restaurateur recrute des retraités

L'été approche, et certains restaurateurs cherchent toujours du personnel pour la saison. En effet, les confinements successifs ont conduit de nombreux serveurs à abandonner leur profession. Face à ce constat, un patron cherbourgeois lance un appel aux retraités dotés d'expérience, notamment en salle.

"C'est ma fille qui a eu l'idée, explique Vincent Gontier, gérant de L'Armoire à délices. Elle travaille comme énergéticienne et côtoie des séniors. Ils ont perdu un peu d'activité à cause de la Covid. L'intérêt est d'avoir des gens qui ont une certaine conscience du travail." Vincent Gontier emploie 18 employés à l'année. "J'ai des jeunes qui sont très bien, mais en 17 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. On hallucine. On reçoit des SMS du type : 'Je ne peux pas venir au travail aujourd'hui'. Mais avant, ça ne se faisait jamais. Avant, on se débrouillait pour venir au travail, quoi qu'il arrive." Cette annonce a déjà attiré trois anciens du secteur.

Le patron doit par exemple rencontrer une candidate de 74 ans, vendredi 20 mai. La septuagénaire a tenu un bar à Saint-Vaast-La-Hougue. Le temps de travail sera adapté, avec des contrats de 10 à 15 heures par semaine.

Côté calendrier, Vincent Gontier cherche du personnel pour commencer à la mi-août

Du personnel pas seulement pour cet été, mais tout au long de l'année.