Votre horoscope signe par signe du lundi 23 mai

Bélier

Il vaudra mieux jouer aujourd'hui la carte de la prudence : les tromperies et les faux-semblants ne seront pas rares.

Taureau

Vous devez être davantage à l'écoute de votre moitié. Une oreille attentive ne serait pas du luxe aujourd'hui.

Gémeaux

Vous serez plus têtu que d'ordinaire. Soyez conciliant et plus patient si vous devez travailler en équipe.

Cancer

Les beaux aspects qui vous entourent protégeront votre vie matérielle ou tendront à l'améliorer.

Lion

Vous aurez un très bon tonus par contre du côté de l'humeur, cette journée sera plutôt stressante.

Vierge

Vos amis et vos proches vous donnent de très belles preuves d'affection. Faites le plein pour appréhender des jours difficiles.

Balance

Pesez le pour et le contre de chaque décision que vous aurez à assumer. Vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Scorpion

Des idées folles et novatrices vous tenteront énormément. Ne sortez pas des sentiers battus pour l'instant !

Sagittaire

C'est plutôt calme. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort, certaines personnes pourraient bien préparer des projets en coulisses.

Capricorne

Vous saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous vous montrez très persuasif et cela dynamisera votre entourage.

Verseau

Une rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne humeur, même si ce n'est pas une grosse somme.

Poissons

Vous serez davantage préoccupé par votre position sociale que par vos amours. Attention à ne pas trop négliger votre moitié.