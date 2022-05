Fête de la musique. Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader... Une affiche de choix à Saint-Lô

Vous avez sûrement déjà dansé sur leurs tubes intergénérationnels, et fredonné leur refrain : Born to be alive, Nuit de folie, ou encore Macumba… Patrick Hernandez, Début de Soirée et Jean-Pierre Mader chanteront sur la plage verte de Saint-Lô le mardi 21 juin, pour la fête de la musique.

La Ville a révélé jeudi 19 mai sa programmation exceptionnelle, qui fait la part belle aux années 80 et 90, jusqu'aux années 2000. Les amateurs de R'n'B seront aussi servis avec les prestations de Stomy Bugsy, Nèg' Marrons, Willy Denzey, Matt Houston ou encore Sheryfa Luna.

C'est le groupe manchois Jayde Band qui ouvrira le bal, dès 20 heures, pour un show gratuit d'une durée de quatre heures !