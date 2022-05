Normandie. Submersion marine : Le Havre les pieds sous l'eau ?

L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié jeudi 19 mai une étude sur le risque de submersion marine en Normandie, et notamment ses enjeux socio-économiques. 1 000 km2 sont exposés à ce risque de submersion. Mais les enjeux liés à l'emploi et à la population sont très concentrés. Alors que les zones à risque ne représentent que 2 % du territoire normand, elles regroupent un tiers des logements, de la population et des emplois de la région.

Risque de submersion marine le long de la Seine. - Insee

Risque de submersion marine sur la côte d'Albâtre. - Insee

L'Estuaire de la Seine regroupe à lui seul deux tiers des zones à "forts enjeux". La quasi-totalité de ces zones est d'ailleurs située sur le territoire de la commune du Havre. C'est la ville la plus à risque sur l'ensemble de la Normandie.