Législatives 2022. Qui sont les candidats du Rassemblement national dans l'Orne ?

64 551 Ornais ont voté pour Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle dans l'Orne, soit 44,88 % des suffrages exprimés. Fort de ce résultat, pour les élections législatives, le Rassemblement national a présenté mardi 17 mai des candidats sur les trois circonscriptions de ce département, en présence du député européen Gilles Lebreton, seul parlementaire du pari en Normandie. "Nous avons perdu la présidentielle, mais dans des conditions honorables. a-t-il souligné. Nous sommes la première force d'opposition." L'objectif du RN est "au moins d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale". Autrement dit, au moins 15 députés.

Le député européen Gilles Lebreton, venu soutenir les candidats RN aux législatives dans l'Orne.

Ecoutez ici Gilles Lebreton: Impossible de lire le son.

Première circonscription

Myriam Maignan, 60 ans, secrétaire comptable, est mariée, mère de deux enfants. Trésorière départementale du RN, engagée dans plusieurs associations, elle est candidate sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront). Elle a déjà été candidate à deux reprises lors d'échéances départementales sur les cantons de Flers et de Vimoutiers. Son suppléant est Pascal Gilbert, conducteur scolaire à Alençon.

Myriam Maignan, candidate sur la première circonscription.

Deuxième circonscription

Alexandre Morel, 32 ans, responsable d'atelier agricole, père de quatre enfants, est conseiller municipal à Vimoutiers. Pompier volontaire, son cheval de bataille est la lutte contre la baisse du pouvoir d'achat : "Je fais un constat dramatique sur mon propre pouvoir d'achat, explique-t-il. Je constate la misère sociale au quotidien." Il est candidat sur la deuxième circonscription (L'Aigle/Mortagne). Son suppléant est Gérard Latinier, conseiller municipal à L'Aigle et responsable départemental du RN de l'Orne, qui a déjà été candidat lors d'élections départementales.

Alexandre Morel, candidat sur la deuxième circonscription.

Ecoutez ici Alexandre Morel: Impossible de lire le son.

Troisième circonscription

Anthony Frémont, 42 ans, est chef d'une entreprise d'élevage de chevaux à Gouffern-en-Auge. Originaire de Seine-Maritime, il est arrivé dans l'Orne à l'âge de 12 ans. Il a été conseiller municipal à Almenèches. Ce candidat sur la troisième circonscription (Flers/Argentan) entend lutter contre les déserts médicaux et contre la disparition de l'administration dans les territoires ruraux. "On sent qu'il y a un grand mal-être en milieu rural, j'ai envie de m'investir pour aider ces gens à essayer de s'en sortir, au moins j'aurais essayé de faire quelque chose", explique-t-il. Son suppléant est Guillaume Clouet, 30 ans, de Champosoult, qui est sous-traitant dans la maintenance, au centre de détention d'Argentan-Coulandon.

Anthony Frémont, candidat sur la troisième circonscription.